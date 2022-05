Pierre-édouard VICTOR

Ingénieur diplômé des Arts et Métiers Paristech et spécilisé en conception des produits innovants et industrialisation. Les responsabilités que j'ai pu occupées, au cours de mes diverses expériences professionnelles, jusqu'à ce jour concernent les domaines de la conception mécanique, de la gestion de projet et de la gestion de sous-traitance.



Mes compétences :

Adaptibilité

Gestion de projet

Communication

Conception mécanique

Management de la relation fournisseur