Pierre EGIDO

Ce qui différencie deux entreprises sur un même marché? Les femmes et les hommes qui la composent bien sûr!

Quel est notre métier? les ressources humaines bien sûr!



Accompagner les Hommes a réussir leur Entreprise...c est a ma fois notre métier et notre vocation...faire réussir les Hommes pour faire réussir l entreprise.



Toujours à la recherche de consultants de talents, aux personnalités alignées et "bien trempées", venez à notre rencontre, échangeons, discutons, inventons les solutions adaptées, repoussons les limites de nos représentations sur les entreprises.



Le sens de notre métier? participer à l'amélioration dans l'entreprise, dans les organisations, en respectant le plus possible "l'existant" par une contribution juste et adaptée (Formation, Assessment, Coaching, Ingénierie de compétence)...c'est à dire qui prouve ses résultats, son efficacité.



partenaires, consultants, clients...peut importe comment nous nous appelons, rencontrons nous!



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Conseil

Communication

Coaching

Management

Accompagnement