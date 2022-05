Pierre EL ASMAR

Expertise en architecture

- Elaboration des études architecturales (Esquisse, APS, Permis de construire, APD, EXE) dans le secteur résidentiel et commercial au Liban et en Malaisie.

- Etude de faisabilité et de capacité de projets de réhabilitation et de rénovation sur différents îlots en France et sur des anciennes demeures au Liban.

- Restauration de la citadelle St Gilles et des bâtiments des anciennes rues et souks de Tripoli – Liban.

- Etude et analyse urbaine de différents projets en Asie et dans le Golf arabe.

- Etude et réalisation de projets d’architecture d’intérieur d’espaces commerciaux et résidentiels au Liban.



Conception et maîtrise d'œuvre

- Valorisation des choix créatifs les plus pertinents au regard des contraintes techniques, fonctionnelles et commerciales du projet.

- Coordination des études de faisabilité en lien avec le bureau d'études : étude du terrain d'implantation et du

dimensionnement des volumes et de leur agencement.

- Réalisation des démarches administratives nécessaires au lancement du projet.

- Elaboration de plans, esquisses et maquettes en trois dimensions.



Coordination des travaux jusqu'à la réception de l'ouvrage

- Programmation générale du projet de sa phase en amont à la livraison au client.

- Conduite générale des travaux dans le cadre d'un reporting régulier au client et au conducteur de travaux.

- Veille à la conformité du plan d'exécution et au respect de la qualité de l'ouvrage, de la sécurité et des délais.



Mes compétences :

3D Max - V-Ray

Autocad

Adobe Photoshop

V-Ray