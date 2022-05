Pierre-Eliott BRESSAND

Après un diplôme d'ingénieur Ingénieur informatique (EPSI) spécialité systèmes et réseau, j'ai intégré a l'issue de mon stage un poste de gestionnaire informatique au sein d'un PME.



En poste depuis 5 ans sur des domaines variés (administration système, administration réseau, développement logiciel et aide utilisateur), j'ai construit un projet professionnel qui intègre les différents aspects de l'informatique.



Ce projet pluridisciplinaire me permet prioriser les tâche et de les gérer de la conception à la réalisation tout en variant d'un domaine de compétence à un autre.



Mes compétences :

Windows

Javascript

Ubuntu

Administration système

MySQL

Webmaster

Administration Serveur

PHP

JAVA

Postgresql

Perl

Administration réseaux

Debian

CSS

Htlm

Ordonnancement

Shell scripting