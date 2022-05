Pierre-Emmanuel ANSART

J'ai monté en mai 2006, ma propre structure d'importation de produits manufacturés en Inde pour la grande distribution polonaise (mais pas seulement...)

les début ne sont pas simples, mais la satisfaction est grande.

Deux longs séjours sur place m'ont permis de nouer des contacts solides dans le Penjad(outillage main) et dans le Kerala(paillassons coco et pvc).



J'avoue pourtant que je ne suis pas un commercial dans l'âme... Je suis donc à la recherche un partenaire associé pour m'aider à développer les possibilités qu'offre l'Inde. Elle sont gigantesques et mes contacts sont là-bas plus qu'interessants...



