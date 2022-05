Pierre-Emmanuel AUBERT

Fondateur et membre du Conseil d'Administration de la Société d'Investissement de Business Angels, Angels Santé Création, réunissant des investisseurs privés souhaitant investir ensemble dans des entreprises à fort potentiel dans la Santé.

Fondateur d'Angels Santé - Health Angels France, 1er réseau de Business Angels en France dans la Santé et les Sciences de la Vie http://www.businessangelssante.com/ .

Vice-président et Administrateur de France Angels

Co-fondateur de plusieurs sociétés dont:

- Allied Health, éditeur de Santelog: Edition Santé et plateforme communautaire pour les professionnels de santé et les réseaux de soins http://www.santelog.com/ ,

- Nutrivercell, Laboratoire de Nutrition, http://www.nutrivercell.com/

- Santech: plate-forme e santé, http://www.santech.fr/

- Bonassur: Courtier en assurance,

- Mediforce http://www.cmvmediforce.fr/ , devenue filialede BNP Paribas. CMV-Mediforce offre des produits financiers de crédit, leasing placements et assurances aux clients Professionnels de Santé de BNP Paribas.

- Département Santé de Bossard Consultants, aujourd'hui intégré à Cap Gemini http://www.fr.capgemini.com/services/capgemini_consulting/industrie/Sciences_de_la_vie/ .



Investisseur dans des sociétés développant des NTIC ou des offres innovantes:

http://www.tracktl.com : Jeune entreprise ayant développé un logiciel facilitant l'écoute de la musique dans les évènements ou des lieux accueillant de nombreux auditeurs

Cryptolog: sécurité informatique et cryptographie http://web.cryptolog.com/ ,

Kreactive: conception et développement d'applications web http://www.kreactive-technologies.com/ ,ayant acquis le 15 décembre 2011 Efficaweb , société éditrice de Mediaetudiant, http://www.mediaetudiant.fr/ membre du Conseil de Surveillance

Co-fondateur et Administrateur de Paris Angels Capital, Société d'Investsissement de Business Angels liée à Paris Business Angels http://parisbusinessangels.com/



Chargé d'enseignement HEC Entrepreneur http://appli7.hec.fr/hec_entrepreneurs/ et co-fondateur de la levée HEC Entrepreneurs 2009, 1ère présentation d'étudiants d'HEC Entrepreneurs en phase de création de sociétés à des investisseurs privés



Mes compétences :

Entreprenariat

Innovation

Venture capital