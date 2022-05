Pierre-Emmanuel BAURAND

Bonjour,



J'ai travaillé dans divers laboratoire de Recherche (privé et public). Ainsi, j'ai développé des compétences spécialisées en biologie moléculaire mais aussi en gestion de budget et de projet de recherche, gestion d'équipe... Je dispose également de compétences techniques en Histologie, culture cellulaire, biochimie...



J'exerce actuellement la fonction de Chef de projet R&D en biologie moléculaire au sein de la société Diaclone SAS (Besançon, 25000). J'ai la charge du service de biologie moléculaire avec pour mission le développement de nouveaux produits (anticorps, protéines...) et la mise en place de nouvelle technique afin d'optimiser le rapport cout/temps.



Mes compétences :

Techniques de biologie moléculaire (PCR, qPCR, RT-

Western Blotting

Analyses statistiques (logiciel R), analyses bioin

Pack office