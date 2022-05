Pierre Emmanuel BINYAM

Le métier de la Distribution est vaste , c'est un domaine dans lequel on retrouve plus d'opportunités que partout ailleurs ; moi j'ai une expérience de plus de 5 ans dans la grande distribution , en plus dans les Multinationales comme le groupe DIAGEO et FRANCE TELECOM ,

J'ai une maîtrise avérée dans l'implémentation des activités Trade Marketing et j'ai une grande expérience sur la gestion des projets de vente ,



Mes domaines de prédilection sont :

La Vente ( directe et indirecte )

Négociation commerciale ,

Le Trade Marketing ,

La Gestion des projets de vente

La communication commercilae