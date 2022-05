Pierre-Emmanuel BOUTEMY

En forte croissance depuis plusieurs années, nous recrutons tout profil : du stagiaire découverte à l'expert-comptable futur associé. Notre ADN : révéler la fibre intrapreunariale de nos collaborateurs et les aider à réussir leurs projets. Vous voulez participer à notre aventure ? Rejoignez-nous : p.boutemy@groupesfc.fr .



Le Groupe SFC, cabinet d'expertise comptable, d’audit et de conseil est présent en France sur l'axe Paris-Lyon-Marseille.



C'est aujourd’hui plus de 300 collaborateurs et 7000 clients, 29 millions d’euros de chiffre d’affaire avec 7 départements spécialisés permettant d'accompagner les chefs d'entreprises sur tous les aspects de leur vie professionnelle et privée.



Notre valeur ajoutée :

• Vous bénéficiez d’un parcours d'intégration personnalisé

• Nous vous accompagnons dans le développement de vos compétences grâce à un management de proximité et des formations régulières

• Nous assurons un réel suivi dans l’évolution de votre carrière au sein de nos équipes

• Très attachés à votre bien-être et à votre épanouissement, nous veillons à l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle

• Vous bénéficiez d’outils et technologies de pointe (travail collaboratif, dématérialisation des flux d’information…)