Delka MANTOVSKA

Après plus de 5 ans d'expérience en tant que Conseiller Client, j'ai décidé de revenir à mes études et de les compléter par un Titre Professionnel niveau III de Gestionnaire de Paie. En effet, cette formation s'inscrit dans la continuité de mes études de Droit.



Aujourd'hui, je m'épanouis dans un métier passionnant



Titre obtenu le 22/10/2015



Contact : d.mantovska@gmail.com



Mes compétences :

Management de la qualité

Suivi clientèle

Powerpoint

Excel

Pack Office : Word

Charges sociales

Paie

Déclarations sociales et fiscales

Gestion du personnel

Microsoft Outlook

Sauveteur secouriste du travail

Logiciel de paie : Silae

Logiciel de paie : Cegid