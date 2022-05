Pierre-Emmanuel BROTELANDE

Issu d'une famille d'agriculteurs, ingénieur en agriculture et en agroalimentaire, j’évolue depuis 20 ans au service du développement commercial, en France et à l’international, des entreprises agricoles et agroalimentaires.

Fin gourmet, je suis attiré par la promotion et le développement des produits / ingrédients innovants, techniques et à valeur ajoutée au contact des professionnels de l'IAA.

Curieux et enthousiaste, je suis intéressé par les échanges avec les professionnels français et étrangers (Asie, Afrique, Europe et Amérique du Nord). J'ai travaillé en France et à l'étranger pour le développement commercial de produits et d’ingrédients alimentaires issus de savoir-faire passionnant à découvrir et à communiquer.

La défense et la promotion de l’IGP jambon de Bayonne de 2009 à 2017 m’ont permis d'acquérir une expertise sur les produits sous Signes Officiels de la Qualité et de l’Origine - SIQO.



Mes qualités professionnelles :

• Capacité d’organisation : rigoureux, consciencieux et proactif

• Communiquant et développeur, je suis soucieux de défendre les intérêts de l’entreprise

• Capacité à travailler en équipe : curieux, enthousiaste, adaptable et à l’écoute

• Exigeant avec moi-même : impliqué dans ma mission, je suis soucieux d’atteindre les objectifs fixés



Mes compétences :

Programmes communautaires

Gestion de projet

Communication institutionnelle

Négociation

Communication externe

Organisation d'évènements

Promotion des SIQO

HACCP

Développement international

Commerce international

Prospection internationale

Développement commercial

Développement commercial, prospection, marketing,

Qualité, agréments sanitaires,