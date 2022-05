Pierre-Emmanuel CERCUEIL

Le management de projets d’industrialisation dans le domaine aéronautique ainsi que les projets orientés matériaux m’intéressent particulièrement et correspondent tout à fait à mes compétences.



En effet, ma fonction actuelle d’ingénieur support industriel au sein de SAFRAN Engineering Services, m’a permis de développer des compétences en gestion de projets dans le domaine aéronautique. J’ai tout d’abord participé à l’optimisation de la production pour l’entreprise Snecma Gennevillier en traitant des demandes de dérogations sur les aubes de turbines, puis en pilotant des changements de définition. J’ai notamment implémenté des indicateurs sur les temps de cycle de changement de définition, qui ont permis un gain en efficacité.

J’ai ensuite piloté un projet pour la Direction Matériaux et Procédés SAFRAN, consistant à déployer une liste de matériaux restreinte au sein de chaque société du groupe SAFRAN, pour optimiser les coûts.

Désormais, depuis 5 ans je suis en support sur les activités REACH et gestion des ingrédients pour la société TURBOMECA afin de suivre les ingrédients en production et de substituer les substances concernés par la réglementation REACh (suivi des ingrédients, impacts des listes candidates et annexe XIV suite aux évolutions, revues SSE d'analyse de masse lors des développements moteurs, suivi des mises à jour de FDS).



Mes compétences :

REACH

Industrialisation

Aéronautique

Matériaux

Gestion de projets