Guillaume GARNIER

Construire une expertise dans les domaines de la dynamique et des vibrations de structures



Ingénieur expérimentée en dynamique des structures, notamment en machines tournantes, lors de 8 années chez Safran Engineering Services sur deux longues missions, l'une pour Snecma, l'autre pour Airbus.

Voici les principales compétences que j'ai pu développer au cours de mon expérience professionnelle :



- Calculs Éléments Finis de situations dynamiques de moteurs (Samecf asef, dynam, repdyn, rotor, mecano)

- Calculs Éléments Finis de charges et ambiances vibratoires avion dues à des perturbations dynamiques notamment dues à un balourd moteur (Nastran Sol101, Sol103, Sol111, Sol112, Sol129)

- Prise en compte de l'effet gyroscopique

- Condensations statiques et dynamiques

- Suivi d'essais et recalage de modèles

- Analyses de résultats : charges dynamiques, analyses modales, ambiances vibratoires

- Rédaction de documents techniques/présentations



Catia v5

Essais mécaniques

Rotordynamique

Calcul de structure

FORTRAN

Dynamique des structures

Éléments finis

Samcef

PATRAN/NASTRAN

Matlab

HyperMesh

Aéronautique