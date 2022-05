Pierre-Emmanuel DE POMPIGNAN

« Choisis un travail que tu aimes et tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie » CONFUCIUS et

Elmer G LETERMAN disait « La vente commence quand le client dit NON »…



Ces deux citations synthétisent vraiment mon caractère professionnel au quotidien.



En recherche active, et fort d’une expérience professionnelle complète de plus de 15 ans je dispose de toutes les compétences pour exceller sur le terrain dans le conseil, la promotion et la vente de solutions informatiques à haute valeur ajoutée que ce soit sur les métiers de la gestion documentaire ou de la gestion financière :

- Gestion documentaire : Dématérialisation, GED, ECM, Archivage électronique, SAE, Coffre-fort, P2P, Numérisation documentaire, Workflow documentaire, Signature électronique et identité électronique, Editique et courrier égrené.



- Gestion financière : PGI, CRM, Entrepôt, E-commerce, Compta, Gestion de l’activité,



En tant qu’ingénieur d’affaires, j’évolue tout aussi bien :

- en vente directe : mode chasse et ou élevage tant sur le secteur privé ou secteur public

- en mode indirecte dans la constitution d’un réseau de partenaires distributeurs / revendeurs



Sur le réseau Viadéo, je recherche à pouvoir échanger positivement entre professionnels sur l’ensemble de ces sujets qui me tiennent à cœur et je peux vous faire partager mon réseaux à des fins professionnelles.



Pour me contacter : 06 46 11 47 79 / pe2pompignan@free.fr





Mes compétences :

Commercial

Dématérialisation

Signature électronique

Marchés publics

Santé

Archivage électronique

Ecm

Échange de données informatisé

ERP

Numérisation