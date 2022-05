Pierre-Emmanuel DUCOMMUN

Dynamique, entrepreneur, créatif et volontaire, je désir mettre mes compétences au service d’une

Entreprise, qui est prête à m’offrir la chance de poser les bases de ma future carrière.



Etudiant à l'Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprise, je suis actuellement en double cursus à la Creative Academy (RICHEMONT GROUP) en "Managing Creativity and Design" cours dispensés par des designers de renom, professionnels du marketing, des spécialistes et des enseignants du POLI.design Milan (Politecnico di Milano).



Je m'intéresse au monde du Web et des nouvelles technologies, de l'intelligence economie et du luxe.

Je suis quelqu'un de très curieux de nature et je me passionne pour énormément de choses.

Mon profil MBTI : ENTP.



Actuellement en stage de fin d’études en Suisse, je suis à la recherche d’une entreprise qui est prête à m’offrir la chance de poser les bases de ma future carrière.



Mes compétences :

Photoshop

Illustrator

Indesign et Photoshop

Wordpress

Social networking

Community management

SEO = Search Engine Optimization

Social media manager

Content management system

Google analytics

e-Commerce

Competitive intelligence

Entrepreneur

Chef projets

CMS

B to B

Web