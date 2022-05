Pierre-Emmanuel DURAND

Après 9 ans passés à travailler à la mise au point de diverses familles de moteur Diesel, j'ai acquis une solide expérience en gestion de projets techniques, en gestion d'équipe et je suis familier des challenges inhérents à la production en grande série (durant les 2 dernières années, j'ai contribué au lancement de 3 familles de moteur sur 17 silhouettes ; production journalière : 5000 moteurs)



Je me suis ensuite rapproché du développement du véhicule complet en prenant le poste de responsable de coordination entre projets organes et projets véhicule de la gamme basse. Durant ces années, j'ai exercé des activités de management transversal entre directions de différents horizons et de culture technique parfois opposée.



Finalement, j'ai pris la responsabilité de responsable CO2 au sein du département chaîne de traction et détaché au sein d'une maîtrise d'ouvrage transversale. Dans la construction de la politique CO2 moyen et long terme du Groupe PSA, j'ai en charge l'animation d'un groupe multi-directions pour construire la roadmap des technologies de chaîne de traction par approche prospective, analyse d'études sociétales, renforcement d'axes d'innovations, ...



Gestion de Projet

• Pilotage de projets en sous-traitance

• Coordination Qualité Coûts Délai Prestations entre projets véhicules et organes

• Gestion technique de projets en coopération avec des partenaires internationaux

• Coordination des activités usines et fournisseurs (internes et externes)

• Rétablissement de projets en forte dérive

• Gestion budget

• Résolution de crises qualité en après-vente



Management

• Management transversal d’équipes de différentes spécialités : R&D / Produit, mécanique / électronique, avance de phase / développement, ...

• Gestion et priorisation de la charge des équipes

• Gestion d’équipe : hiérarchique (11 ingénieurs, 14 techniciens) et opérationnelle



Maîtrise d’ouvrage et stratégie

• Participation à la construction de la politique technique Chaîne de Traction moyen et long terme (roadmap des technologies, time to market, optimisation de l’existant vs innovation, vision prospective, évolution sociétale, …)

• Animation d'un groupe d'étude prospective pluridisciplinaire





Mes compétences :

Automobile

Gestion de projet

Animation d'équipe

Budget management

Lean management

Maîtrise d'ouvrage

Management transversale et opérationnel

Vision stratégique

Energy Efficiency