Pierre Emmanuel EMOKE

Je dispose d'une expérience de 7 années dans les métiers du Conseil Juridique et Fiscal.cette expérience a été acquise principalement en cabinet d'audit et de Conseils.



Mes principaux domaines d'intervention sont les restructurations d'entreprises, le contrôle des "transfer pricing", l'audit fiscal, les travaux de réévaluation des immobilisations, l'assistance dans toutes les matières du droit de affaires OHADA, le corporate et l’accompagnement lors des Contrôles de l'Administration des Impôts..



Les secteurs d'activités dans lesquels j'interviens régulièrement au cours de mes missions sont: le Commerce et la distribution, l'Industrie, les services, les activités forestières, les banques et les institutions financières.



En ce qui concerne les organisations professionnelles, je suis inscrit au tableau annexe de l'Ordre des Conseils Fiscaux du Cameroun.



Mes compétences :

Fiscalité locale des entreprises

Conseil juridique

Fiscalité douanière