Pierre-Emmanuel GUILLET

Juriste de formation (Maîtrise de Droit privé), j'ai débuté dans un cabinet d'Administration de Biens normand.

En 2010, Serge DEGLISE et Max PORTAL m'embauchent pour prendre la direction de la filiale bourguignone d'ORALIA, alors composée de 12 personnes.

Je veille aujourd'hui au developpement de cette structure (ORALIA SICOV), comptant desormais 15 collaborateurs et proposant tous les metiers de l'administration de biens.

Parallèlement, ORALIA a fait l'acquisition en Juin 2015 du Cabinet dijonnais OPTIM et m'a confié sa direction (9 collaborateurs en gestion, syndic, location et transaction).



Mes compétences :

administration de biens

gestion de patrimoine

management