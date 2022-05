Pierre-Emmanuel HOLVOET

Après avoir étudié la chimie alimentaire à l'Institut Paul Lambin, j'ai commencé par travailler dans le laboratoire de recherche de l'UCL où j'ai fait mon mémoire.



En paralèlle, je me suis inscrit à l'Institut Roger Guilbert pour y effectuer une année de cours en vue d'obtenir un Certificat d'Aptitude Pédagogique.



Mon diplôme en poche, j'ai cédé aux sirènes de l'entreprise Euro Consultants, qui m'a contacté. Il faut dire que l'administrateur délégué de cette société n'est autre qu'un professeur de l'Institut Paul Lambin.



Très vite, j'ai commencé à m'occuper de notre client Carrefour Belgium. Mon rôle consistait à établir des spécifications pour les produits aux marques de ce distributeur, et ce en collaboration avec les industriels.



Quatre ans plus tard, ma fonction a évolué vers un poste de commercial afin de proposer à la vente l'ensemble des services d'Euro Consultants.



Mes compétences :

Alimentaire

Audit

Consultant

Food

Formation

Hygiène

Qualité

Sécurité