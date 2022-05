Pierre-Emmanuel LAVRIL

Fort de dix années d'expérience professionnelle dont quatre ans en cabinet d'audit (KPMG), j'ai acquis de solides compétences financières et managériales.



À l'issue de mon expérience en audit, j'ai travaillé à la direction financière de sociétés informatiques cotées, encadrant des équipes comptables et contrôle de gestion. J'ai ensuite été co-fondateur d'une société e-commerce dont j'assurais la direction administrative et financière.



Je suis actuellement en poste au sein de la holding des filiales de la branche Voyage du groupe SNCF (périmètre de 2Mds de CA) en tant que responsable du contrôle de gestion du périmètre et responsable du contrôle financier de la société OUIBUS.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Audit

Audit interne

Chef d'équipe

COMMERCE

Contrôle de gestion

Contrôle interne

E commerce

Internet

Mobile

Responsable d'équipe

Responsable financier

Start up

E-commerce

Management