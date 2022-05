Pierre-Emmanuel LITAIZE

Ingénieur en bâtiment, constructeur de bâtiments BBC depuis 2005, puis passifs voire BEPOS depuis 2009, développeur de solutions innovantes et économiques pour les industriels, le tertiaire et les collectifs en matière d'efficience énergétique. Retrouvez notre savoir-faire surArray

ELMERE propose des concepts brevetés pour les bâtiments performants :

- longrines isolées à emboitement rapide, montage à sec (même par temps gélif, jusqu'à 100ml/j, +/- 2mm)

- panneaux de façade à isolation renforcée et système de clavetage rapide (jusqu'à 250m² de façade montés par jour) permettant de garantir les performances énergétiques des ouvrages.

- bardage pariéto-dynamique OPALY pour chauffage solaire des entrepôts.



Mes compétences :

Bâtiment

Ingénierie

Gestion de projet

Environnement

Tekla

PHPP

AutoCAD

SCIA

Force de proposition