Pierre-Emmanuel MARGARA

En formation en tant que Chargé de Projet Bâtiment et Énergie Durables au sein de l'ASDER, je souhaite pouvoir mettre à contribution mon expérience professionnelle pour apporter des solutions techniques sur les réseaux chauffages et ECS . La performance énergétique peut être atteinte pour chaque projet à condition de se donner les moyens et d'être former pour atteindre les objectifs de loi GRENELLE II.

Nous sommes tous acteurs pour que les bâtiments soient performants et nous avons besoin des uns et des autres pour atteindre nos objectifs respectifs et prendre conscience que nous devons changer nos habitudes.

Motivé par les enjeux et sur les missions confiées, je souhaite pouvoir acquérir de nouvelles connaissances en complément de ma formation pour évoluer et m’épanouir dans une entreprise actrice pour le Développement Durable.



Mes compétences :

Thermique du bâtiment

Efficacité énergétique

Négociation commerciale

Thermique Énergétique

Optimisatisation des installations de chauffage