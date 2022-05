Pierre-Emmanuel NIÉDRÉE

Juriste Groupe au sein du holding de tête du Groupe CPI, rattaché directement à la Direction Juridique ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines (2 personnes), en charge notamment du corporate, d’une partie des contrats et de l’assistance juridique des sociétés du Groupe.



Le Groupe CPI est leader de l’impression de livres monochromes en Europe. Le Groupe est structuré en près de 70 sociétés, - dont 16 sites de production -, implantées dans 7 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, République Tchèque et Suisse), et emploie plus de 2.800 salariés. Lors de la restructuration financière de 2009, le Groupe CPI est devenu le premier Lenders Led (double casquette pour les établissements de crédit : prêteurs et actionnaires) en France.



Le département juridique du Groupe, composé de 2 personnes et traite de l’intégralité des questions juridiques.



Formation: Titulaire du DJCE de Lyon - Certificat de spécialisation en droit des sociétés



Spécialités : Droit des affaires - Corporate - Droit fiscal - Droit social



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires