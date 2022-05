Pierre-Emmanuel PORHEL

Je suis actuellement étudiant en Master De Sciences du Management à l'IAE de Tours. J'ai obtenu en 2011 ma licence de gestion avec la mention Bien.

Je souhaite me spécialiser l'an prochain dans l'audit et le contrôle de gestion. C'est pourquoi je suis à la recherche d'un stage dans ce domaine à partir du mois d'avril 2012. Ce stage peut durer de 3 à 5 mois.



J'ai effectué un stage de 3 mois au sein du service financier du Groupe Sealed Air (multinationale spécialisée dans l'emballage alimentaire et non alimentaire). Cette expérience m'a permis d'acquérir de solides bases dans le domaine de la comptabilité américaine (les US GAAP). Par ailleurs j'ai pu mesurer la différence de la comptabilité américaine avec la comptabilité pratiquée en France (normes IFRS).



Rigoureux, motivé et travailleur, je m'adapte assez facilement à un nouvel environnement.



Mes compétences :

Audit

Audit marketing

Comptabilité

Marketing