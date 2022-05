Pierre-Emmanuel RICHY

Fort d'une expérience réussie de 20 ans chez Aubert& Duval , sur 5 postes, j'ai acquis de solides compétences mises en oeuvre avec succès , dans les domaines de la technique ( métallurgie , chimie, traitement thermique), de la conduite du changement, du management et bien sûr de la qualité.

A l'écoute, rigoureux et déterminé, je suis dynamique, fédérateur et mène mes missions dans l'objectif d'atteindre les cibles et d’améliorer la performance de l'entreprise.



Mes compétences :

Qualité

Métallurgie

Lean Manufacturing

Analyse chimique

Management

conduite du changement

Audit