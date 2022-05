Pierre-Emmanuel SALLÉ

Diplomé d'expertise-comptable depuis une dizaine d'années, j'anime une équipe de 4 collaborateurs à La Rochelle dédiée au commissariat aux comptes.



Mon rôle consiste également à accompagner les dirigeants et les directeurs financiers dans les étapes clés de la vie de leur entreprise afin qu’ils saisissent au quotidien et à long terme les meilleures opportunités.

J’interviens particulièrement autour du renforcement de leur gouvernance, de leur recherche de performance et de leur stratégie de croissance.



Mes compétences :

Commissariat aux comptes

Audit

Conseil

Consolidation des comptes

Economie sociale et solidaire

Expertise comptable