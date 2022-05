Pierre-Emmanuel THOMANN

(FR) Docteur en géopolitique de l’Institut français de géopolitique (IFG, Université Paris 8), mes thématiques de recherches et de conseil couvrent les relations franco-allemandes, les affaires européennes, la défense et la sécurité, la géopolitique des flux, les enjeux géopolitiques paneuropéens et mondiaux dont l’Asie centrale. Collaborateur de l’Institut européen des relations internationales (IERI-Bruxelles) et enseignant pour les Masters I et II de l’École européenne de Communication (ECS-Bruxelles), je publie aussi des articles dans les périodiques de géopolitique et de défense, et intervient dans des conférences sur les questions internationales. J’ai occupé le poste de responsable de l’antenne de la région Picardie auprès de l’Union européenne pendant dix années. J’ai aussi participé à la convention européenne sur l’avenir de l’Europe (2002-2003) et j’ai été en charge d’un projet de recherches sur la « Grande Europe » à la cellule de prospective de la Commission européenne en 1995. Ma formation universitaire initiale est double : Maîtrise en Géographie de l'Université Louis Pasteur, Strasbourg, France) et DEA en Politiques et Administration européennes (Collège d'Europe, Bruges, Belgique).



Domaines d’expertise : relations franco-allemandes ; l’Union européenne et le monde : défense et sécurité européenne, géopolitique des flux énergétiques et commerciaux, relations avec la Russie, l’Asie centrale, les États-Unis, les Balkans, l’élargissement, le voisinage européen et la question des frontières

Approche stratégique : la méthode d’analyse géopolitique, les rivalités de pourvoir sur le territoire, la maîtrise du territoire comme facteur de puissance, interactions entre les questions de sécurité, d’économie, énergétiques, identitaires, démographiques et institutionnelles



Mes compétences :

Ouzbékistan

Analyse géopolitique

Expert OSCE

Relations internationales

Cartographie géopolitique

Enseignement supérieur

Union européenne

Observateur électoral international

Analyse et recherche en géopolitique

Conférencier sur les relations internationales

Retations franco-allemandes

Expert Ouzbékistan