Pierre Emmanuel TIXIER

Mon projet de carrière se précisant, je souhaite réellement m’orienter vers le secteur développement, essais, validation véhicule car c’est ce que j’ai eu l’occasion de faire depuis la fin de mes études. A travers cet emploi, je désire mettre en application ma formation pluridisciplinaire acquise durant mes études à l’IPSA, une école d’ingénierie aéronautique, mais aussi mes capacités d’adaptation, relationnelles et de travail sous pression acquises durant mes différents emplois.



