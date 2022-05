Pierre Emmanuel WADBLED

Responsable Sécurité des Systèmes d’Information Groupe (sites francophones) - 8000 personnes - France - Maroc - Maurice - Océan Indien



Missions:



• Définition de la politique de sécurité du groupe

• SSI sur les normes , standards ANSSI, ISO 27k, ITIL

• Mise en œuvre et suivi du dispositif de sécurité (comité pilotage sécurité, suivi des indicateurs de sécurité)

• Analyse de Risque (ISO 27005 - HSC)

• Animation, formation sur la SSI des managers, des Référents sécurité

• Veille technologique et réglementaire

• CLUSIF, ANSSI, CNIL

• Gestion , Conduite, Suivi des projets sécurité de la DSI Groupe

• Audit de Sécurité (interne, et externe client)

• Réponses aux appels d'offres (exigences SSI)

• Mise en conformité (Gap analysis, plan d'actions, audits)

• Mise en place de PRA/PCA et soutien en MCO (support, et heldpesk)



Mes compétences :

PCIDSS

ISO

ITIL

ISO 27035

ANSSI

ISO 27005

ISO 27001