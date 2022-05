Pierre EPINAT

Très jeune j'ai été intéressé par le monde de la technologie. Je me suis donc dirigé rapidement vers cette branche. Post bac, j'ai pris la direction de l'ENIB.

Ecole que j'ai apprécié. Tant par l'ambiance de travail que par les travaux associatifs.



Par la suite j'ai été embauché dans une grande SSII, société qui m'a parut trop grande.Je suis alors arrivé chez Atout Majeur Concept.



Une connaissance de rugby, Directeur de la-dite société, m'a proposé un poste qui me permettait, à la fois, de rester proche de la technique, mais aussi de m'ouvrir vers les horizons du commerce.



Je me suis alors aperçu que le monde du commerce n'était pas fait pour moi. En effet, je me sens plus efficace lorsque je travaille du côté technique. Cette remise en question m'a alors amené chez Report One, société éditrice de logiciel qui développe la gamme MyReport.



Après avoir passé quelques temps en tant qu'exécutant, j'ai eu l'opportunité de passer responsable d'équipe. J'ai donc fait mes premières dents en tant que manager dans cette entreprise, et je souhaite aujourd'hui changer d'entreprise pour continuer à me forger une expérience.











Mes compétences :

Microsoft .NET

Informatique

ASP.NET

Intranet

Gestion de projet

C#

MyReport

WPF

SVN

CruiseControl