Pierre ESCLASSAN

Durant 20 ans en prestations de services sur de grands comptes comme AIRBUS, Crédit Agricole, Motorola, les MSA, Cegedim Activ, Centres Leclerc, des filiales de Airbus Group, les mutuelles,les banques et les assurances. Mais aussi les organismes publics et des associations comme l'Agence de l'eau Adour Garonne, (Stade toulousain rugby et clubs toulousains Hand et football), l'armée de l'air et la Marine(Amasis pour le Charles de Gaulle et les aéronefs) ainsi que plusieurs compagnies aériennes internationales et surtout Air France. De la logistique avec XPO ainsi que des solutions RH pour EDF ou L'Education Nationale pour le personnel enseignant et non enseignant. Esprit d équipe, curieux et véritable couteau suisse sur les technologies et les outils informatiques. je suis ouvert à des postes à responsabilités dans la finance et la grande distribution.



Mes compétences :

Mvs mainframe

Unix AIX/LINUX shell

AS400

Gestion de projets

Plannings PRODUCTION OU GANT

Qualité projet

Micro

Microsoft office

Db2 racf

Cobol/CICS/DB2

C/C++

SQL/PLSQL/ Sql+

Visual Basic 6

SQLSERVER

BDD ORACLE

4GL informix

4GL Adelia

Conception UML

PACBASE

C#

4GL Progress

Java