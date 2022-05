Après avoir terminé mon service civique au sein de l'association Unis Cité Alsace, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'auto-entrepreneuriat en devenant écrivain public, métier que j'exerce depuis maintenant presque un mois.



En plus de cette activité, je suis, depuis le mois de juin 2012, correspondant local de presse aux Dernières Nouvelles d'Alsace. J'ai rédigé des articles sur toutes sortes de domaines mais j'affectionne tout particulièrement les évènements culturels (festivals, concerts, journées du patrimoine...). Jusqu'à présent, je n'ai eu que des retours positifs, aussi bien de la part de mes supérieurs que des personnes citées dans mes articles.



Je suis quelqu'un d'organisé, de curieux et qui aime le travail bien fait. Ainsi, je rédige toujours mes articles avec le plus grand soin, tout en essayant d'y ajouter ma touche personnelle.



Pour plus d'informations, vous pouvez me joindre au 06 81 66 26 99 ou m'envoyer un mail à l'adresse pierre.estadieu@gmail.com



Pierre Estadieu



Mes compétences :

Office 2010