Pierre-Etienne BOST

14 ans d'expérience du marketing B2C et B2B essentiellement dans des domaines émergents en produits, usages et géographie.



Voir aussi mon profil sur Linkedin

http://fr.linkedin.com/in/pebost



Mes compétences :

Analyse de marché

Analysis

B2B

B2C

Business

Business development

Communication

Financial services

Gestion de projet

Gestion de projet international

International

Management

Market analysis

Market Research

Marketing

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Multicultural

Projet international

Research

Sales

Services financiers

Telecom

ventes