Pierre-Etienne BRACH

En travaillant au service de différents acteurs de l'assurance et de la banque (Allianz, AG2R, HSBC, AXA, Natixis, Aviva, Groupama, Generali, CIC épargne salariale), j'ai acquis une solide expérience dans le conseil (conception fonctionnelle, définition de processus, accompagnement du changement) et dans le pilotage de projets (équipes jusqu'à 25 personnes - recette métier, projet de développement, responsable d'équipe MOA), que ce soit au forfait ou en régie, avec des équipes sur site ou externalisées.



Ces expériences m'ont permis de monter en compétences sur différents domaines fonctionnels : retraite collective, gestion de la paie, épargne salariale et assurances santé, vie, IARD.



Mes compétences :

Paie

Gestion de projet

Visual Basic

Recette fonctionnelle

MOA

Epargne salariale

AMOA

Retraite

Coordination

Management

Pilotage

Conduite du changement

Assistance maîtrise d'ouvrage

Maîtrise d'ouvrage

SQL