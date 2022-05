Pierre-Etienne CHAZAL

Ma formation ? Ce sont les Sciences. Formé à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon en Sciences de la Matière (Physique-Chimie), je me suis peu à peu dirigé vers l'étude des systèmes biologiques. C'est donc dans ce domaine que j'ai effectué mon doctorat, axé sur la Biochimie et la Biologie moléculaire des protéines et de l'ARN.



Et maintenant ? Suite une formation spécialisée en marketing des produits de Santé, voilà maintenant 2 ans que je mets mes compétences au service du conseil en marketing et en innovation auprès des acteurs internationaux de la Santé, ainsi que des entreprises de Biotechnologie.



Mes centres d'intérêt ?

> La stratégie de marketing et les produits de santé

> Mais aussi les nouvelles technologies et les innovations scientifiques

> Et tout ce qui a trait aux sciences de la Matière et du Vivant



Mes compétences ?

> Mes capacités d'analyse et de synthèse

> La communication, du classique powerpoint à l'animation d'ateliers de formation

> Mais aussi ma curiosité, ma créativité et ma polyvalence !



Site personnel : http://pierreetienne.chazal.me



Mes compétences :

Gestion de projet

Créativité

Adaptabilité et esprit d'initiative

Communication interne

Communication externe

Management

Adobe Photoshop Illustrator

Autonomie professionnelle

Rigueur/réactivité

Microsoft office

Planificateur