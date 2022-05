Après une belle aventure au sein des sites industriels d'une Maison de cosmétiques, je continue de découvrir l'univers du Luxe et plus particulièrement de la fabrication et le décor des bouteilles de spiritueux

Je suis en charge de la Formation professionnelle et du développement des compétences au sein du groupe industriel Saverglass.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Développement RH