Pierre-Etienne GREUZARD

De formation d'Ingénieur Telecom Paristech, 5 années d'expérience majoritairement en gestion de projet applicative. Passionné de jeux vidéo, d'un naturel très créatif, doté d'une grande rigueur et de très bonnes facultés de communication, je recherche un poste de Producer ou Développeur de Jeux vidéo.

Afin de prendre connaissance de mon profil de manière ludique et amusante en moins de 5 minutes, je vous suggère de JOUER à mon CV interactif à l'adresse suivante : http://gzgames.fr/interactive-resume/



Mes compétences :

Conception fonctionnelle

Pédagogie et rédaction

Développement informatique

Communication équipes diverses

Design graphique

Rigueur, soucis du détail