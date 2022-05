Pierre-Etienne HEBERLE

Directeur Technique et Commercial dans une PME spécialisée dans l'agencement de tous bâtiments professionnels, commerciaux, etc., de tous types de boutiques, dans le naval, et pour des particuliers.

Je met en oeuvre des projets tous différents, (portefeuille moyen: 1,5M€ sur 3 ou 4 chantiers) de la consultation jusqu'à la finalisation.



Mes compétences :

Analyse technique

Esprit d'équipe

Esprit de synthèse

Analyser écouter réfléchir agir