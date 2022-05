Pierre FABIER

Ingénieur d’Étude Informatique : Java/J2EE, Grails, SQL, PostgreSQL, SQL Server



Points clés

• 10 ans d'expérience en développement informatique, autour des bases de données et des interfaces graphiques.

• Profil polyvalent, dynamique et force de proposition.

• Passionné par la donnée : intégration, extraction, valorisation, reporting

• En recherche d'emploi sur Bordeaux et sa région

• Intéressé par le machine learning et la data science. Aime valoriser, explorer et visualiser les données.

• Connaissance avancée des environnements de développement Java/J2EE et Grails ainsi que des bases de données PostgreSQL et SQL Server.



Spécialisations

• Conception, architecture, développement, tests, validation et mise en production d'applications Grails, Java/J2EE.

• Conception et développement de bases de données, optimisations, maintenance évolutive.

• Requêtes et scripts SQL, rédaction de procédures stockées (T-SQL) et fonctions (pl/pgSQL), automatisation de traitements, import et export de données.



Bases de données

• PostgreSQL, SQL Server, SQL, T-SQL, pl/pgSQL



Développement

• Groovy, Grails, Java/J2EE, Glassfish, Jenkins



Environnement

• IntellijIDEA, Netbeans, Eclipse, Glassfish, Linux, Windows, Git, SVN



Mes compétences :

J2EE

Sql server

Système d'information

Java

Base de données

Svn

Postgresql

Netbeans

Glassfish

Jboss

Android

Mercurial

Grails

GIT

MySQL

Linux

Architecture logicielle

Eclipse RCP

JPA

Eclipse

BÉPO

Netbeans Platform

Ubuntu

SQL

EJB