Pierre FABRE

De formation commerciale et fort d'une expérience réussie dans l'industrie pharmaceutique en tant que Délégué Hospitalier, J'ai acquis une expertise et un savoir-faire reconnus dans de nombreux et divers domaines thérapeutiques.

Collaborateur passionné, engagé, je sais identifier les réseaux d'influence, puis développer la satisfaction client et enfin proposer à chacun des solutions à valeur ajoutée.



Mes compétences :

Relationnel

Rigueur

Autonomie

Dynamique

Service client