Pierre FALCONE

2002-2004: Classe Préparatoire HEC Option ECo, Perpignan au Lycée Notre Dame de Bon Secours



2004-2007: ECole Supérieure de Commerce de Toulouse



2005-2007: Dans le cadre de mes études, 2ème et 3ème années en Alternance à LCL, comme apprenti Analyste Crédits à la Direction Régionale Entreprise à Toulouse



2005-2007: Option Banque et Marchés Financiers et Option Complémentaire Pratiques Alternatives du Marketing (diplômé ESC TOulouse Juillet 2007)



2005-2007: Etude au CFPB de Toulouse en vue de l'épreuve ITB (diplomé ITB juillet 2007) dans le cadre de mon alternance.



Mes compétences :

Finance

Relationnel

Corporate

Aisance orale

Paris

Chargé d'affaire