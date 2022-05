Pierre FARGE

Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine industriel m’ont amené à développer un savoir-faire reconnu, aussi bien dans le domaine commercial, le management d’équipes que de la gestion de centre de profit.

Je suis particulièrement intéressé par des entreprises ayant une grande valeur ajoutée technique et un fort esprit entrepreneurial.

Domaines d'expertise : Automatisme, Ingénierie Industrielle, Développement commercial en France et à l'international, Aéronautique. Automobile, Encadrement d'équipes, Stratégie commerciale "B to B", Expertise technique dans l'industrie



Mes compétences :

Ingénierie

Vente

Leadership

Export

Développement commercial

Mécatronique

Industrie

Management

Electrotechnique

Stratégie commerciale

Entrepreneuriat

Automatisme

Aéronautique