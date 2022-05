Diplômé d’une double formation bilingue en droit de l’Université de Paris Ouest Nanterre puis d’HEC Paris, Pierre Farge exerce aujourd’hui au barreau de Paris en contentieux et pénal des affaires. Il a d’abord travaillé chez Metzner Associés puis à la cellule anti-blanchiment de l’OCDE.



Outre ces compétences, Pierre Farge développe une expertise en fiscalité internationale par ses recherches de doctorat en France et en Suisse. Il a été finaliste du Prix juridique et fiscal Allen & Overy 2014.



