Ikrame DABAJ

Juriste ayant eu l'opportunité d'évoluer dans des domaines juridiques différents mais néanmoins connexes (droit des sociétés, M&A, contrats, droit des marchés financiers), je suis à actuellement à la recherche d'un poste qui me permettra de satisfaire mon envie profonde d'enrichir mes connaissances, d'acquérir de nouvelles compétences et présentant une dimension internationale.

Mon parcours diversifié ainsi que ma volonté constante d'apprendre et découvrir me permettent de m'adapter très rapidement. La pratique de plusieurs langues étrangères (anglais, allemand) facilite la communication dans un contexte international.



Mes compétences :

Droit allemand

Droit social

Fusions acquisitions

Droit des contrats

Droit international et de l’Union européenne

Droit des sociétés