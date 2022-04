Georges-Henri PELE

Après un stage au sein du cabinet d'avocats Deprez, Guignot & Associés, j'ai intégré en juillet 2000 le département juridique de M6 Publicité, régie publicitaire du groupe M6.



Rattaché directement au Secrétariat Général, je dirige désormais les départements juridiques de M6 Publicité et de M6 Interactions. J'encadre actuellement une équipe de 4 juristes (2 juristes chez M6 Publicité & 2 juristes chez M6 Interactions).



Mon expérience de juriste généraliste en droit des affaires (droit des contrats, droit économique, droit de la publicité, droit des médias, droit d'auteur, droit de la propriété intellectuelle, …) me permet chaque jour d'imposer mes équipes et moi-même comme partenaires incontournables tant auprès de la Direction Générale et de l'ensemble des équipes opérationnelles du groupe M6 qu'auprès de nos clients, partenaires et organisations professionnelles.



Mes missions à date se décomposent en trois pôles principaux (contrats/concurrence/medias) liés d’une part à l’activité de M6 Publicité (régie publicitaire TV et web), d’autre part à l'activité production, licensing et publishing de M6 Créations (filiale de M6 Publicité) et enfin à l'activité musique et spectacles de M6 Interactions.



Mon objectif : être au quotidien avec mes équipes des business partners !