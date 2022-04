François PASQUIER

Après plus de 10 années en qualité de Responsbale Juridique dans diverses entreprises (transports, édition, ...) et cabinets d'audit, je deviens avocat en 2008.

J'ai exercé au sein du cabinet FIDAL puis du cabinet LONJON & ASSOCIES.

J'ai par la suite créé mon cabinet.



Mon champ de compétence est le suivant

- technique contractuelle,

- droit des sociétés,

- droit social.

- propriété intellectuelle, industrielle, et multimédia.



Mes compétences :

Automobile

Droit

Droit des sociétés

Droit des Transports

Droit social

Juridique

Propriété intellectuelle

Transports