Jean-François LATASTE

Objectifs:

- Soutenir votre équipe dans la transition vers EU MDR

- Prendre en charge ou accélérer le marquage CE de vos nouveaux produits selon MDD, AIMD, EU MDR



Principaux services:

- Clinical Evaluation Report (MEDDEV 2.7.1)

- Risk management (ISO 14971)

- Etudes cliniques/PMCF (ISO 14155)

- Mise en place et/ou maintenance de système qualité (ISO 13485, FDA)



Expérience dans les dispositifs médicaux actifs et non actifs, implantables ou non (rachis, hanche, genou, stimulation neurologique, infusion, pacemaker, défibrillateur, esthétique; classes II et III)



Mes compétences :

AMDEC

Biomatériaux

Communication

Ecoute du client

Electronique

Electronique RF

Entrepreneur

Innovation

International

Management

Management Projets

Marketing

Orthopédie

Start up

Stratégie

Rachis

Neurologie

Cardiaque

Recherche clinique

Risk management ISO14971

Marquage CE

PMCF

Système qualité ISO 13485

Rapport d'évaluation clinique