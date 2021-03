Bonjour,



Je m'appelle Pierre, j'ai créé mon entreprise début 2011, pour me donner les moyens d'explorer les domaines qui me sont chers, à savoir la vidéo, la photo et le graphisme.

Les rapports humains sont ma priorité au sein de CEMcom. Je propose des solutions Web et Vidéo Clé-En-Main pour les TPE et les PME, ainsi que des formations et des coachings personnalisés pour aider les entrepreneurs à communiquer efficacement.



Mes compétences :

Webdesign

Conseil en communication

Graphisme

Video