Pierre FAURE

Bloc opératoire : Gestion et traçabilité matériel (DMI, stérilisation, pharmacie), Mise en place d’un schéma d’aide au stockage et au destockage du matériel, redéfinition des plages opératoires chirurgiens, analyse des coûts par intervention, Analyse de la pratique de pose DMI par chirurgien, courbe de charge du service.



Stérilisation : Développer le service de stérilisation comme une unité de production

Mise en place de la traçabilité à l’exemplaire des DM suivant 3 aspects aide au conditionnement, aide au stockage bloc, maintenance DM. Développement d’indicateurs tels que la courbe de charge du service, analyse des surstocks, sous stocks, dimensionnement RH...



Pharmacie : Mise en place du nouveau logiciel de gestion pharmacie répondant aux attentes du CBUM, amélioration des circuits logistiques pour tendre vers la DJIN.



Qualité : Déclaration des évènements indésirables modèle AMDEC, Membre du comité de pilotage du dossier patient informatisé, suivi des projets régionaux tels que SISRA, trajectoire. Formation à tout le personnel soignant sur l’utilisation du SIH. Analyse des DMS et optimisation gestion des lits.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Lean

Logistique

Management

Santé

Supply chain

Supply Chain Management