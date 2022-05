Pierre FAURET

Âgé de 29 ans, je suis actuellement Chargé de mission et de coopération technique en Géographie de la santé et environnement en Côte d'Ivoire



Géographe et Cartographe de formation, je suis à la recherche d'un emploi dans le secteur de l'Environnement, de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire ou de la recherche scientifique



Bonne maîtrise des logiciels de Système d'Informations Géographiques (QGIS, MapInfo)



Pour en savoir plus sur mon profil cliquez ici :



https://drive.google.com/open?id=0B9AGiub7estDR2ZyVXRoNmg1dG8



Mes compétences :

Cartogrpahie / Base de données/ SIG

Synthèse/Rédaction

Sciences humaines et sociales

Environnement